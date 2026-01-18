Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (19th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (19th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 02:41 PM

tarot card rashifal

मेष- आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन शाम को अनावश्यक खर्चों से बचें।

मेष- आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन शाम को अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

वृष - आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर खान-पान में लापरवाही न बरतें।

मिथुन- आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए बेहतरीन है। अगर आप कला या लेखन से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में नए अनुबंध होने के योग हैं। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, मानसिक शांति मिलेगी।

कर्क- आज आप थोड़े भावुक महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौती आ सकती है। धैर्य से काम लें। धन लाभ की संभावना है, लेकिन उधार देने से बचें। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।

और ये भी पढ़े

सिंह- सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व करने का है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आत्मविश्वास को डगमगाने न दें।

कन्या- आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें, इससे तनाव कम होगा।

तुला- आज का दिन संतुलन बनाने का है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करें। किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें। पुराने निवेश से आज लाभ होने की उम्मीद है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, लेकिन सतर्कता जरूरी है।
 
वृश्चिक- आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की संभावना है, इसलिए आराम के लिए समय निकालें। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके बहुत काम आएगी। गुस्से पर काबू रखें।

धनु- आज भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

मकर- आज आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, अपनी चतुराई से उन्हें मात दें। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शाम को बच्चों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा।

कुंभ- आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। आपके विचारों की स्पष्टता आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।

मीन- आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे। पुराने विवादों का निपटारा हो सकता है। ऑफिस में बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। दान-पुण्य के कार्यों में हिस्सा लें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!