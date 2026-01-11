Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Somnath Temple : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पहुंचे मोदी, ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और दर्शन-पूजन किया

Somnath Temple : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पहुंचे मोदी, ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और दर्शन-पूजन किया

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 07:59 AM

somnath temple

वेरावल (प.स.): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे के तहत सोमनाथ पहुंचे। वह यहां तीन दिन तक चलने वाले ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ एवं राजकोट में ‘वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन’ सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वेरावल (प.स.): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे के तहत सोमनाथ पहुंचे। वह यहां तीन दिन तक चलने वाले ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ एवं राजकोट में ‘वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन’ सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने गिर सोमनाथ जिले के वेरावल कस्बे के निकट स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर के पास हैलीपैड पर गर्मजोशी से स्वागत किया। 

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं, जो हमारी सभ्यतागत साहस का गौरवशाली प्रतीक है। यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रही है।’ उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 1026 में आक्रमणकारियों ने हमला किया था और इस साल हमले के एक हजार वर्ष पूरे हुए हैं।     

सोमनाथ मंदिर में मोदी ने सोमेश्वर महादेव की महाआरती की और ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और दर्शन-पूजन किया। इसके बाद 72 घंटे चलने वाले ऊं जाप में शामिल होकर ऊं जाप भी किया।  इससे पहले रोड शो के दौरान पी.एम. को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भीड़ मौजूद थी। 

और ये भी पढ़े

हजारों ड्रोनों से बने त्रिशूल और ओम
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत शनिवार रात सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्य और आकर्षक ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस अनोखे आयोजन से पवित्र सोमनाथ धाम में उत्सवमय और हर्षोल्लास का माहौल बन गया था। इस ड्रोन शो में लगभग 3000 ड्रोन के जरिए अरब सागर के ऊपर आकाश में प्रकाश के अनूठे संयोजन के माध्यम से विभिन्न बिंदु चित्र- रंगीन आकृतियां सृजित की गईं। आकाश में उभरते प्रकाशमय दृश्य लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गए। ड्रोन लाइट के माध्यम से त्रिशूल, ओम, तांडव नृत्य करते भगवान शंकर, वीर हमीरजी, अहिल्याबाई होल्कर, सोमनाथ पर आक्रमण, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वाभिमान पर्व का लोगो और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आकृतियां प्रदर्शित की गईं। ड्रोन शो पूरा होने के बाद तुरंत ही निकट स्थित समुद्र तट पर भव्य आतिशबाजी की गई।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!