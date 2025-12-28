Tarot Card Rashifal (29th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष राशि: कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर आएगी। सहकर्मी आपकी सलाह मानेंगे। प्रमोशन की बात चल सकती है। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

मेष राशि: कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर आएगी। सहकर्मी आपकी सलाह मानेंगे। प्रमोशन की बात चल सकती है। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें।

वृषभ राशि: व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को आज अपने टारगेट पूरे करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशि: मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुभ समय है। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। छोटी यात्रा का योग बन रहा है।

कर्क राशि: शेयर बाजार या निवेश से आज अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। अपनों के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको हल्की खांसी या सर्दी हो सकती है।

सिंह राशि: आज आप चर्चा के केंद्र में रहेंगे। सरकारी अधिकारियों को विशेष लाभ मिल सकता है। अटकी हुई फाइलें आगे बढ़ेंगी। अहंकार के कारण पार्टनर से कहासुनी हो सकती है। थोड़ा झुकना रिश्तों के लिए अच्छा होगा।

कन्या राशि: कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की ओर से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, संवाद बनाए रखें।

तुला राशि: आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि आप कला या फैशन जगत में हैं, तो आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। पार्टनर के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि: कार्यक्षेत्र में राजनीति का शिकार होने से बचें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। तकनीकी काम में सफलता मिलेगी। घर के बड़ों की सलाह मानें। जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। पर्याप्त आराम करें।

धनु राशि: भाग्य का सितारा बुलंद है। शोध या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, शांति से बात करें। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा।

मकर राशि: जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उन पर दबाव बढ़ सकता है। रियल एस्टेट में निवेश फायदेमंद रहेगा। जीवनसाथी को कोई उपहार दें, इससे रिश्ते में नयापन आएगा। परिवार में एकजुटता रहेगी।

कुंभ राशि: साझेदारी के काम में पारदर्शिता रखें। नौकरी बदलने का विचार है तो आज का दिन शोध करने के लिए अच्छा है। लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।

मीन राशि: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। उधार देने से बचें। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर में मेहमानों की रौनक रहेगी।



