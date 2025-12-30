Tarot Card Rashifal (31st December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Prachi Sharma, Updated: 30 Dec, 2025 03:31 PM

मेष: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृषभ: आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी। वाणी पर संयम रखें।

मिथुन: आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए मुनाफे का योग है। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। नए निवेश के लिए दिन अच्छा है।

कर्क: आज काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे थकान महसूस होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। विवादों से दूर रहें।

सिंह: आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।

कन्या:आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं। घर में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। खान-पान पर ध्यान दें।

तुला: आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। परिवार में खुशहाली रहेगी।

वृश्चिक: आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सेहत अच्छी रहेगी।

धनु : आज आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सफलतादायक है। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

मकर: आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बच्चों की ओर से खुशी मिलेगी। व्यापार में नई साझेदारी के योग हैं। मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे।

कुंभ : आज का दिन सामान्य रहेगा। अधिक भावुक होने से बचें। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा न करें। योग और ध्यान करें।

मीन: आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।