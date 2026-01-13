Main Menu

Tarot Card Rashifal (14th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 01:56 PM

tarot card rashifal

मेष (Aries) आज वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। जल्दबाज़ी से बचें, अन्यथा छोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाये रखें, सफलता निकट है।

मेष (Aries)
आज वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। जल्दबाज़ी से बचें, अन्यथा छोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाये रखें, सफलता निकट है। उत्साह अच्छा रहेगा। कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नए विचार आ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

वृष (Taurus)
आज स्थायी योजनाओं पर काम करने का उत्तम समय है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे, लेकिन आलस्य से बचना आवश्यक रहेगा। धैर्य और संयम से लाभ मिलेगा। परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन (Gemini)
नई जान-पहचान लाभकारी सिद्ध होगी। लेखन, बोलने या मीडिया से जुड़े लोगों के लिये दिन शुभ है। ध्यान भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाये रखें। संचार के अवसर बढ़ेंगे। सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत होगा। यात्रा के योग हैं।

कर्क (Cancer)
आज भावनात्मक संतुलन बनाना जरूरी है। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभ देगा। 

सिंह (Leo)
आज नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। अहंकार से दूरी रखें, तभी संबंध और कार्य दोनों सफल रहेंगे। भावनाओं में वृद्धि होगी। घरेलू मामलों में सुकून मिलेगा लेकिन निर्णय सोच-समझ कर लें।

कन्या (Virgo)
आज योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। दस्तावेज़ी कार्यों में सावधानी आवश्यक है। छोटी सफलता उत्साह बढ़ाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है।

तुला (Libra)
आज निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है। जीवनसाथी या करीबी मित्र से सलाह लाभदायक रहेगी। कला, फैशन या सौंदर्य से जुड़े कार्य सफल होंगे। नए वेंचर के लिए समय शुभ है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक (Scorpio)
आज गुप्त योजनाओं में सफलता मिलेगी। भावनाओं को नियंत्रित रखें। किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा विषय फिर सामने आ सकता है, समझदारी से निपटें। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी पुराने मामले में समाधान मिल सकता है।

धनु (Sagittarius)
आज ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा। गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी। यात्रा के योग हैं। धार्मिक या दार्शनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। संतुलन बनाये रखें। कार्यस्थल पर चुनौती मिल सकती है लेकिन आप संभाल लेंगे। रिश्तों में मधुरता रहेगी।

मकर (Capricorn)
आज अनुशासन और परिश्रम रंग लाएगा। करियर में स्थिरता महसूस होगी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। आज कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु आप उसे पार कर लेंगे। निवेश सोच-समझ कर करें।

कुम्भ (Aquarius)
आज नवीन सोच से लाभ होगा। तकनीक या नवाचार से जुड़े कार्य सफल रहेंगे। मित्रों के साथ विचार-विमर्श उपयोगी रहेगा। भावनाओं में बहने से बचें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। शिक्षा-अध्ययन के कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

मीन (Pisces)
आज कल्पनाशक्ति प्रबल रहेगी। संगीत, लेखन या कला से जुड़े लोगों को पहचान मिलेगी। दूसरों की मदद करने से आत्मसंतोष प्राप्त होगा। कड़ी मेहनत से परिणाम मिलेंगे। नेतृत्व क्षमता प्रकट होगी। वित्त में सुधार संभव है।

