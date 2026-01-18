Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Weekly Tarot Horoscope (18th-24th january): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Weekly Tarot Horoscope (18th-24th january): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 10:03 AM

weekly tarot horoscope

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में निवेश करने के लिए यह समय उत्तम है।

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में निवेश करने के लिए यह समय उत्तम है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में जीवनसाथी के साथ मामूली अनबन हो सकती है।
उपाय- प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग- सफेद
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 2

वृष- वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह इस सप्ताह पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर आंखों और पेट का ध्यान रखें।
उपाय- शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें।
शुभ रंग- संतरी
शुभ दिशा- पश्चिम
शुभ अंक- 1

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। काम का बोझ बढ़ने से आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। छात्र वर्ग को अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें वरना करीबी मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं।
उपाय- पक्षियों को दाना डालें।
शुभ रंग- लाल
शुभ दिशा- दक्षिण 
शुभ अंक- 3

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। लव लाइफ के लिए यह समय बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है।
उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग- हरा 
शुभ दिशा- पूर्व
शुभ अंक- 6

और ये भी पढ़े

सिंह- सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में नई साझेदारी के अवसर प्राप्त होंगे। अपनी गुप्त बातें किसी के साथ साझा न करें। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।
उपाय- मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। 
शुभ रंग- सिल्वर
शुभ दिशा- उत्तर 
शुभ अंक- 5

कन्या- कन्या राशि के जातकों को अपनी जीवनशैली में सुधार करने की आवश्यकता है। आलस्य के कारण आपके कुछ जरूरी काम रुक सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और कर्ज लेने से बचें। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। नौकरी में बदलाव के विचार आ सकते हैं।
उपाय- लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें इत्र अर्पित करें।
शुभ रंग- गुलाबी
शुभ दिशा- पश्चिम
शुभ अंक- 6

तुला- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामाजिक मेलजोल वाला रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत शुभ है।
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं।
शुभ रंग- महरून
शुभ दिशा- पश्चिम
शुभ अंक- 1

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। कार्यस्थल पर आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी और आर्थिक तंगी दूर होगी।
उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें।
शुभ रंग- केसरी
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 9

धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। व्यापार में मुनाफ़ा बढ़ेगा। घर में शांति का वातावरण रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।
उपाय- माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
शुभ रंग- ब्राउन
शुभ दिशा- पूर्व
शुभ अंक- 4

मकर- मकर राशि वालों पर इस सप्ताह काम का दबाव अधिक रहेगा। मेहनत के अनुसार फल मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन निराश न हों। बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको नई दिशा दिखाएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। योग और ध्यान की मदद से आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।
उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग- नारंगी
शुभ दिशा- दक्षिण
शुभ अंक- 7

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई योजनाओं पर काम करने का है। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचें।
उपाय- गरीबों को काले तिल या कंबल दान करें।
शुभ रंग- नीला 
शुभ दिशा- पश्चिम
शुभ अंक- 8

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा। दान-पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। करियर में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय- विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
शुभ रंग- पीला
शुभ दिशा- उत्तर
शुभ अंक- 2

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!