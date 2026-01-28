Main Menu

आदर्श गौरव ने तू या मैं के साथ अपने म्यूज़िकल सफ़र को दिया नया मुकाम, रिकॉर्ड किए तीन गाने

तू या मैं को लेकर चर्चा लगातार तेज़ होती जा रही है। रोमांस, थ्रिल और बोल्डनेस से भरी इस दिलचस्प सर्वाइवल थ्रिलर ने रिलीज़ से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। तू या मैं को लेकर चर्चा लगातार तेज़ होती जा रही है। रोमांस, थ्रिल और बोल्डनेस से भरी इस दिलचस्प सर्वाइवल थ्रिलर ने रिलीज़ से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। इसी उत्साह को और बढ़ाते हुए, आदर्श गौरव का किरदार फ़िल्म के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक बन चुका है। अपनी दमदार अदाकारी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले आदर्श एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं। शानाया कपूर के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित ऑन-स्क्रीन जोड़ी को पहले ही उनकी केमिस्ट्री और फ्रेशनेस के लिए खूब सराहना मिल रही है, और अब फ़िल्म में आदर्श की क्रिएटिव म्यूज़िकल प्रतिभा भी देखने को मिलेगी।

आदर्श ने फ़िल्म के लिए एक नहीं, बल्कि तीन गानों को अपनी आवाज़ दी है, जो उनके सफ़र में एक अहम पड़ाव है। इन गानों में से एक ट्रैक, जिसे आदर्श ने सह-रचित भी किया है, कल रिलीज़ होने वाला है। यह गाना दर्शकों को एक कलाकार के रूप में आदर्श के नए पहलू की झलक देगा और एक्साइटमेंट को और बढ़ाएगा। इस बारे में बात करते हुए आदर्श ने कहा, “तू या मैं के लिए गाना गाना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा। मैंने पहले भी गाया है और सिंगल्स व कवर्स करना मुझे हमेशा पसंद रहा है, लेकिन यह फ़िल्म क्रिएटिव तौर पर मेरे लिए बहुत अलग है। मैंने फ़िल्म के लिए तीन गाने गाए हैं और कल रिलीज़ होने वाले गाने को सह-रचित भी किया है, जो इसे मेरे लिए और भी खास बनाता है। हर गाने का वाइब अलग है और ये सभी मिलकर मेरे सफ़र का एक ऐसा पहलू दिखाते हैं, जिसे लोगों ने पहले नहीं देखा है। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि दर्शक कल पहला गाना सुनें।

बेजॉय नांबियार द्वारा निर्देशित तू या मैं का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने कलर येलो के बैनर तले किया है, साथ ही विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली (भानुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड) भी इसके निर्माता हैं। आज की क्रिएटर-ड्रिवन संस्कृति से जुड़ी यह फ़िल्म प्यार और सर्वाइवल पर एक फ्रेश और यूथफुल नज़रिया पेश करती है। फ़िल्म 13 फ़रवरी 2026 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

 

