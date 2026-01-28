Amazon का तीन महीने में दूसरा झटका! कंपनी ने 16,000 कर्मचारियों को हटाने का लिया फैसला

ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने वैश्विक स्तर पर 16,000 पदों में कटौती की घोषणा की है। यह छंटनी महामारी के दौरान किए गए विस्तार को संतुलित करने और संगठनात्मक ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। कंपनी का फोकस अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे रणनीतिक...

नेशनल डेस्कः ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न ने वैश्विक स्तर पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी लगभग 16,000 पदों को समाप्त कर रही है। यह फैसला महामारी के दौरान की गई भर्तियों को कम करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाने के तहत लिया गया है। यह पिछले तीन महीनों में छंटनी का दूसरा दौर है। इसकी आधिकारिक जानकारी कंपनी की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बेथ गैलेटी ने बुधवार, 28 जनवरी को अमेज़न के कॉर्पोरेट ब्लॉग के ज़रिए दी।

अपने बयान में गैलेटी ने कहा कि यह कदम संगठनात्मक ढांचे को सरल और प्रभावी बनाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कंपनी प्रबंधन स्तरों को कम करने, निर्णय लेने की जवाबदेही बढ़ाने और अनावश्यक नौकरशाही को खत्म करने पर काम कर रही है। हालांकि कई टीमों ने पहले ही अपने पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ इकाइयों में यह काम अब जाकर पूरा हुआ है, जिसके चलते यह नई छंटनी की जा रही है।

गैलेटी के अनुसार, इस निर्णय से अमेज़न के लगभग 16,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। अमेरिका में कार्यरत कर्मचारियों को कंपनी के भीतर वैकल्पिक भूमिकाओं के लिए आवेदन करने हेतु 90 दिनों की अवधि दी जाएगी, जबकि अन्य देशों में यह प्रक्रिया स्थानीय श्रम कानूनों के अनुरूप तय की जाएगी।

किन विभागों पर पड़ा असर

हालिया कटौती मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और व्हाइट-कॉलर पदों तक सीमित है। इसमें प्रौद्योगिकी, रिटेल ऑपरेशंस, क्लाउड सेवाएं, मीडिया और आंतरिक सहायता से जुड़े विभाग शामिल हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS), प्राइम वीडियो, रिटेल यूनिट और मानव संसाधन विभाग इस छंटनी से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फ्रंटलाइन या फुलफिलमेंट सेंटर से जुड़े कर्मचारियों पर इसका असर अपेक्षाकृत कम है।

प्रभावित कर्मचारियों के लिए सहायता

अमेज़न ने कहा है कि छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को संक्रमण काल के दौरान सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें आंतरिक नौकरियों के लिए आवेदन का समय, सेवरेंस पैकेज, आउटप्लेसमेंट सेवाएं और जहां लागू हो वहां स्वास्थ्य बीमा लाभ शामिल हैं। गैलेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि छंटनी के बावजूद कंपनी अपने दीर्घकालिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चुनिंदा भर्तियां और निवेश जारी रखेगी। उनके शब्दों में, अमेज़न अब भी अपने कई व्यवसायों के शुरुआती चरण में है और आगे विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

कुल छंटनी का आंकड़ा 30,000 के करीब

इस ताजा फैसले के साथ ही, बीते एक वर्ष में अमेज़न द्वारा की गई कुल छंटनी का आंकड़ा करीब 30,000 कर्मचारियों तक पहुंच गया है। इससे पहले कंपनी 2025 के अंत तक अपने कार्यबल में लगभग 14,000 की कटौती की योजना जता चुकी थी। कुल मिलाकर, हालिया कटौती 2023 में घोषित 27,000 नौकरियों की छंटनी से भी आगे निकल चुकी है। यह कदम महामारी के दौरान हुए आक्रामक विस्तार के बाद अमेज़न की पुनर्संरचना रणनीति और AI-केंद्रित भविष्य की दिशा को दर्शाता है।