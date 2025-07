सिंगापुर पहुंचे एस. जयशंकर उप प्रधानमंत्री गन किम योंग से की मुलाकात, निवेश, रणनीति और विदेश नीति पर की अहम चर्चाएं

इंटरनेशनल डेस्क : विदेश मंत्री एस. जयशंकर अपने तीन दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण में रविवार को सिंगापुर पहुंचे। यहां उन्होंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गन किम योंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि वह भारत-सिंगापुर के बीच विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में हो रही लगातार प्रगति को देखकर प्रसन्न हैं।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, "उप प्रधानमंत्री गन किम योंग से मिलकर अच्छा लगा। विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में लगातार प्रगति देखकर प्रसन्न हूं। मैं तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) की प्रतीक्षा कर रहा हूं।" इससे पहले, उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। इस पर उन्होंने कहा, "सिंगापुर हमारी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का केंद्र है। यहां विचारों का आदान-प्रदान हमेशा ज्ञानवर्धक होता है।"

Good to catch-up with DPM @GANKIMYONG this evening in Singapore.



Glad to note the steady progress in various bilateral initiatives. Looking forward to the 3rd India Singapore Ministerial Roundtable #ISMR .



🇮🇳 🇸🇬 pic.twitter.com/0dDJEuNgve — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 13, 2025