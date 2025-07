शिकागो: रैपर की एलबम पार्टी दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 4 की मौत व 14 घायल (Video)

Washington: अमेरिका के शिकागो शहर में एक रैपर की एलबम पार्टी के दौरान बुधवार रात ड्राइव-बाय शूटिंग की दिल दहला देने वाली घटना हुई। डाउनटाउन शिकागो के रिवर नॉर्थ इलाके में स्थित Artis Lounge के बाहर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घटना रात 11 बजे के आसपास हुई जब लोकप्रिय रैपर Mello Buckzz की एल्बम रिलीज पार्टी के बाद दर्जनों लोग क्लब के बाहर खड़े थे।

Update: Mass Shooting/ MCI#Chicago, #IL

The shooting occurred at Artis Nightclub 311 W Chicago Ave during a release party for rapper Mello Buckzz. The current casualty count is 3 DOA and 14 injured, several critically. No suspects in custody. The suspect vehicle was located and… https://t.co/5T1YZa7eY9 pic.twitter.com/eQqqfowPe8 — OSINT🌐SITREP (@OSINT_SITREP) July 3, 2025