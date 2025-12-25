बांग्लादेशी पत्रकार को अपदस्थ पीएम हसीना से झूठा संबंध जोड़ने पर धमकी मिली

एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बांग्लादेश की जानी-मानी टीवी एंकर नाजनीन मुन्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्हें चरमपंथी तत्वों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके...

नेशनल डेस्क: एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बांग्लादेश की जानी-मानी टीवी एंकर नाज़नीन मुन्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्हें चरमपंथी तत्वों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से अवामी लीग का समर्थक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी सहयोगी मान लिया है।

नाज़नीन मुन्नी के मुताबिक, यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं, लेकिन इसके बावजूद धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं।

इस पूरे मामले पर एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने भी प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है और उसने खुद को इससे पूरी तरह अलग कर लिया है। नाज़नीन मुन्नी ने उम्मीद जताई कि सच्चाई सामने आएगी और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा, ताकि वे बिना डर के अपना पेशेवर काम जारी रख सकें।