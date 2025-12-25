Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | बांग्लादेशी पत्रकार को अपदस्थ पीएम हसीना से झूठा संबंध जोड़ने पर धमकी मिली

बांग्लादेशी पत्रकार को अपदस्थ पीएम हसीना से झूठा संबंध जोड़ने पर धमकी मिली

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 12:33 AM

the bangladeshi journalist received a threat

एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बांग्लादेश की जानी-मानी टीवी एंकर नाजनीन मुन्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्हें चरमपंथी तत्वों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके...

नेशनल डेस्क: एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बांग्लादेश की जानी-मानी टीवी एंकर नाज़नीन मुन्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्हें चरमपंथी तत्वों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से अवामी लीग का समर्थक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी सहयोगी मान लिया है।

नाज़नीन मुन्नी के मुताबिक, यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं, लेकिन इसके बावजूद धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं।

इस पूरे मामले पर एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने भी प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है और उसने खुद को इससे पूरी तरह अलग कर लिया है। नाज़नीन मुन्नी ने उम्मीद जताई कि सच्चाई सामने आएगी और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा, ताकि वे बिना डर के अपना पेशेवर काम जारी रख सकें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!