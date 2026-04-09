Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | लेबनान पर हुए हवाई हमले से टूटी 54 साल की यह एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

लेबनान पर हुए हवाई हमले से टूटी 54 साल की यह एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 10:57 PM

this 54 year old actress is heartbroken by the airstrikes on lebanon

लेबनान पर हुए ताजा हवाई हमलों के बीच अभिनेत्री लीसा रे ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए लेबनान को अपना “दूसरा घर” बताया।

इंटरनेशनल डेस्कः लेबनान पर हुए ताजा हवाई हमलों के बीच अभिनेत्री लीसा रे ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए लेबनान को अपना “दूसरा घर” बताया। बता दें 8 अप्रैल को हुए इजराइली हमलों में 254 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 

‘मेरे पति का घर… मेरा अपनाया हुआ घर’
लीसा रे ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें वह बेरूत में बिताए अपने खास पलों को याद करती नजर आईं। उन्होंने अपने स्टोरी सेक्शन में 'अब कोई जंग नहीं' जैसे संदेश भी शेयर किए, जो शांति की अपील करते हैं। लिसा का यह इमोशनल पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है, जब 8 अप्रैल को लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत में हवाई हमले किए गए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa Ray (@lisaraniray)


सोशल मीडिया पर शांति की अपील
लीसा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में “अब कोई जंग नहीं” जैसे संदेश भी साझा किए, जो शांति की अपील करते हैं। उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब 8 अप्रैल को लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत में हवाई हमले हुए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है।

बढ़ता वैश्विक तनाव, कूटनीतिक विवाद गहराया
इस घटनाक्रम के बाद Iran ने United States पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिससे कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है।

और ये भी पढ़े

ऐसे माहौल में लीसा रे का पोस्ट युद्ध के बीच इंसानी भावनाओं और रिश्तों को उजागर करता है।

फिल्मों से लेकर जिंदगी तक संघर्ष की कहानी
लीसा रे ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में फिल्म Hanste Khelte से की थी। इसके बाद उन्होंने Water और The World Unseen जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित थीं।

 बीमारी से लड़कर बनीं मिसाल
लीसा रे को Multiple Myeloma जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वह स्टेम-सेल थेरेपी को लेकर जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

54वें जन्मदिन पर जिंदगी को लेकर खुलकर बोलीं
हाल ही में 5 अप्रैल को अपने 54वें जन्मदिन पर लीसा ने अपने जीवन के उतार-चढ़ाव और आत्म-स्वीकृति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि हार्मोनल बदलावों के बावजूद उन्होंने खुद को स्वीकार करना सीखा और जीवन को सकारात्मक नजरिए से जीना जारी रखा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!