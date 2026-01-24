दोस्ती का शर्मनाक अंत! उधारी के 1100 रुपये मांगने पर नाबालिग ने दोस्त को चाकुओं से गोदा, CCTV में कैद हुई वारदात

नागपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां महज 1100 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी।

नेशनल डेस्क: नागपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां महज 1100 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना नागपुर के अजनी थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान श्रीकृष्णा नगर निवासी योगेश अनिल काकडे के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।



शराब पार्टी से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, मृतक योगेश और नाबालिग आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे। घटना से कुछ समय पहले दोनों ने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर शराब पार्टी की थी, जिसमें करीब 1100 रुपये खर्च हुए थे। इसी रकम को लेकर बाद में विवाद शुरू हुआ। योगेश नाबालिग से पैसे वापस मांग रहा था, जबकि नाबालिग का कहना था कि खर्च तीसरे दोस्त ने किया था और उसने पहले ही पैसे लौटा दिए हैं।



पान ठेले पर बढ़ा तनाव, हाथापाई में बदला विवाद

घटना वाली रात करीब 11 बजे योगेश नशे की हालत में एक पान ठेले पर पहुंचा। कुछ देर बाद आरोपी भी बाइक से वहां आ गया। पान ठेले पर दोनों के बीच 1100 रुपये को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान योगेश ने गुस्से में आकर नाबालिग को तीन-चार थप्पड़ मार दिए।



गुस्से में चाकू से किया हमला

थप्पड़ लगने से आक्रोशित नाबालिग ने कमर में रखा चाकू निकालकर योगेश के पेट पर कई बार हमला कर दिया। चाकू लगते ही योगेश मौके पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने योगेश को लातों से भी मारा और फिर मौके से फरार हो गया।



अस्पताल में घोषित किया गया मृत

घटना के बाद योगेश के दोस्तों ने उसे तुरंत मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अजनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।



आरोपी हिरासत में, पान वाले की शिकायत पर केस दर्ज

पुलिस ने पान ठेले वाले की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।