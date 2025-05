Holidyas: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी स्कूल और कॉलेज बंद, पाकिस्तान में भी अवकाश घोषित

नेशनल डेस्क: 7 मई 2025 की सुबह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक नई हकीकत लेकर आई। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के ज़रिए दिया—एक ऐसा समन्वित सैन्य अभियान, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंक के गढ़ों को जड़ से हिला दिया। भारत के बहुप्रतीक्षित जवाबी वार से जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष अड्डे मलबे में तब्दील हो गए, वहीं दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव का माहौल गहरा गया।

स्कूल बंद, सरहदों पर खामोशी से खौफ

ऑपरेशन के बाद जम्मू-कश्मीर के जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में एहतियातन सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। मंडल आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। उधर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं—वहां भी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं और आपातकाल जैसी स्थिति लागू है।

In view of the prevailing situation all School, Colleges & educational institutions in Jammu, Samba, Kathua, Rajouri and Poonch will remain closed today.