Vodafone Idea Recharge Price Hike : Vi यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने बढ़ाए इन प्लान्स के Recharge Price, अब चुकानी होगी इतनी कीमत

Edited By Radhika, Updated: 22 Jan, 2026 11:14 AM

Vodafone Idea के ग्राहकों के लिए बुरी खबर सामने आई है। कंपनी ने अपने चुनिंदा फैमिली पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में 7% से 9% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बदलाव के बाद अब Vi के ये लोकप्रिय प्लान राइवल कंपनी Airtel से भी महंगे हो गए हैं।

Vodafone Idea Recharge Price Hike: Vodafone Idea के ग्राहकों के लिए बुरी खबर सामने आई है। कंपनी ने अपने चुनिंदा फैमिली पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में 7% से 9% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बदलाव के बाद अब Vi के ये लोकप्रिय प्लान राइवल कंपनी Airtel से भी महंगे हो गए हैं।

ये प्लान हुए महंगे

कंपनी ने मुख्य रूप से उन प्लान्स के दाम बढ़ाए हैं, जिनका उपयोग परिवार के कई सदस्य मिलकर करते थे।

2 कनेक्शंस वाला पैक: 701 रुपये वाला प्लान अब 751 रुपये का हो गया है।

4 कनेक्शंस वाला पैक: 1201 रुपये वाले प्लान की कीमत बढ़कर 1301 रुपये हो गई है।

5 कनेक्शंस वाला पैक: सबसे बड़े फैमिली पैक के लिए अब 1401 रुपये के बजाय 1525 रुपये देने होंगे।

Airtel से आगे निकला Vi: क्या बदलेंगे ग्राहक?

अब तक Vi और Airtel के फैमिली प्लान्स की कीमतें लगभग एक जैसी थीं, लेकिन इस इजाफे के बाद Vi अब एयरटेल की तुलना में करीब 9 % महंगा साबित हो रहा है। जानकारों का मानना है कि जो ग्राहक कम कीमत और किफायती डेटा के लिए Vi के साथ जुड़े थे, वे अब अन्य विकल्पों (जैसे Airtel या Jio) पर स्विच करने का विचार कर सकते हैं। फैमिली प्लान्स का मकसद ही कम खर्च में अधिक लाभ पाना होता है, लेकिन टैरिफ में इस बढ़ोतरी ने मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक बजट पर सीधा असर डाला है।