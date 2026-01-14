Asian Games 2026: सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एशियन गेम्स में उतरेगी टीम इंडिया, शेड्यूल हुआ जारी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 14 Jan, 2026 10:55 AM

नेशनल डेस्क: Asian Games 2026 में क्रिकेट एक बार फिर एशिया के खेल मंच पर आकर्षण का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जापान की धरती पर पहली बार इतने बड़े क्रिकेट मुकाबले खेले जाएंगे, जहां भारत अपने खिताब की रक्षा के इरादे से उतरेगा। एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है और फैंस के लिए एक्शन सितंबर से ही शुरू हो जाएगा।

कब और कहां होंगे एशियन गेम्स 2026?

Asian Games 2026 की आधिकारिक शुरुआत 19 सितंबर से होगी और खेल 4 अक्टूबर तक चलेंगे। हालांकि क्रिकेट समेत कुछ स्पोर्ट्स इवेंट इससे पहले शुरू हो जाएंगे। क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे. इस मेगा इवेंट की मेजबानी जापान के ऐची-नागोया शहर को मिली है।

क्रिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा?

एशियन गेम्स में क्रिकेट टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टूर्नामेंट आयोजित होंगे। ठीक उसी तरह, जैसा 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में देखने को मिला था। पुरुष वर्ग में टॉप-4 टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी, जबकि बाकी 6 टीमों को प्रिलिमनरी मुकाबलों के जरिए अंतिम-8 में पहुंचना होगा।

मेंस क्रिकेट: कब से होगा आगाज?

पुरुषों के क्रिकेट मुकाबले 24 सितंबर से शुरू होंगे। कुल 10 टीमें इस इवेंट में हिस्सा लेंगी। क्वार्टर फाइनल से पहले तीन दिन तक प्रिलिमनरी मुकाबले खेले जाएंगे. मेडल मुकाबले 3 अक्टूबर को होंगे, जिसमें गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल के लिए टीमें भिड़ेंगी। भारत मौजूदा चैंपियन है और उम्मीद जताई जा रही है कि टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ही इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे।

वुमेंस क्रिकेट: पहले उतरेगी Team India

महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 17 सितंबर से होगी. इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी और मुकाबले सीधे नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल से ही मेडल की रेस शुरू हो जाएगी। ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल मुकाबले 22 सितंबर को होंगे। भारतीय महिला टीम डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी और इस बार भी हरमनप्रीत कौर के कप्तान रहने की संभावना है।

मैच टाइमिंग और वेन्यू

सभी क्रिकेट मैच जापान के ऐची प्रांत स्थित कोरोगी एथलेटिक पार्क में आयोजित किए जाएंगे. हर दिन डबल-हेडर मुकाबले खेले जाएंगे.

सुबह का मैच: जापान समय सुबह 9 बजे (भारतीय समय सुबह 5:30 बजे)

दोपहर का मैच: जापान समय दोपहर 2 बजे (भारतीय समय सुबह 10:30 बजे)

एशियन गेम्स 2026 – मेंस क्रिकेट शेड्यूल (Indian Time)

24 सितंबर : प्रिलिमनरी क्वालीफायर 1 – सुबह 5:30

24 सितंबर : प्रिलिमनरी क्वालीफायर 2 – सुबह 10:30

25 सितंबर : प्रिलिमनरी क्वालीफायर 3 – सुबह 5:30

25 सितंबर : प्रिलिमनरी क्वालीफायर 4 – सुबह 10:30

26 सितंबर : प्रिलिमनरी क्वालीफायर 5 – सुबह 5:30

26 सितंबर : प्रिलिमनरी क्वालीफायर 6 – सुबह 10:30

28 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 1 – सुबह 5:30

28 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 2 – सुबह 10:30

29 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 3 – सुबह 5:30

29 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 4 – सुबह 10:30

1 अक्टूबर : सेमीफाइनल 1 – सुबह 5:30

1 अक्टूबर : सेमीफाइनल 2 – सुबह 10:30

3 अक्टूबर : ब्रॉन्ज मेडल मैच – सुबह 5:30

3 अक्टूबर: गोल्ड मेडल मैच (फाइनल) – सुबह 10:30

Asian Games 2026 – Womens Cricket शेड्यूल (Indian Time)

17 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 1 – सुबह 5:30

17 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 2 – सुबह 10:30

18 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 3 – सुबह 5:30

18 सितंबर : क्वार्टर फाइनल 4 – सुबह 10:30

20 सितंबर : सेमीफाइनल 1 – सुबह 5:30

20 सितंबर : सेमीफाइनल 2 – सुबह 10:30

22 सितंबर : ब्रॉन्ज मेडल मैच – सुबह 5:30

22 सितंबर: गोल्ड मेडल मैच (फाइनल) – सुबह 10:30

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट के ये मुकाबले न सिर्फ मेडल की लड़ाई तय करेंगे, बल्कि एशिया में क्रिकेट की बढ़ती पहुंच और लोकप्रियता को भी नई पहचान देंगे।