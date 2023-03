ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने किया INS विक्रांत का दौरा, LCA तेजस के कॉकपिट में भी बैठे

नेशनल डेस्कः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज गुरुवार को अहमदाबाद के बाद मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांस का दौरा किया। इस दौरान उन्हें भारतीय नौसेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईएनएस विक्रांत पर दौरे के दौरान अल्बनीज ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के कॉकपिट में बैठे।

#WATCH | Australian PM Anthony Albanese inside the cockpit of LCA onboard INS Vikrant, off Mumbai coast pic.twitter.com/hXqSqPIHcF — ANI (@ANI) March 9, 2023