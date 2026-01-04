Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Baba Vanga 2026 Predictions: सच साबित हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां! 3 जनवरी को हुआ इन दो देशों के बीच बड़ा टकराव

Baba Vanga 2026 Predictions: सच साबित हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां! 3 जनवरी को हुआ इन दो देशों के बीच बड़ा टकराव

Edited By Updated: 04 Jan, 2026 04:43 PM

baba vanga predictions are proving to be true as us attacks on venezuela

2026 की शुरुआत में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने लोगों के बीच चर्चा तेज कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। इस घटनाक्रम के बाद बुल्गारियन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 में...

नेशनल डेस्क : नए साल 2026 की शुरुआत होते ही दुनिया में तनाव और युद्ध से जुड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 3 जनवरी की रात अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालात बेहद गंभीर हो गए। इन दावों के बाद एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चर्चा में आ गई हैं, जिनमें उन्होंने 2026 में बड़े संघर्षों की बात कही थी।

क्या है दावा?

कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं के अनुसार, 3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि इस दौरान वेनेजुएला में अफरा-तफरी मच गई और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

यह भी पढ़ें - सोना हुआ सस्ता... चांदी में भी आई बड़ी गिरावट, जानें 24K 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्यों हो रही वायरल?

बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने पहले ही कहा था कि 2026 में दुनिया कई बड़े युद्धों की ओर बढ़ सकती है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, देशों के बीच टकराव इतना बढ़ सकता है कि हालात तीसरे विश्व युद्ध जैसे बन जाएं। उन्होंने समुद्री रास्तों के बाधित होने, सप्लाई चेन टूटने और महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई थी।

पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का जिक्र

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया था कि पूर्वी देशों में शुरू हुआ तनाव पश्चिमी देशों तक पहुंचेगा। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के बीच टकराव की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा चीन-ताइवान और रूस-अमेरिका तनाव का भी जिक्र किया गया है।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - साल 2026 का पहला तलाक... माही विज और जय भानुशाली ने 14 साल की शादी का किया अंत

सच्चाई क्या है?

फिलहाल, इन घटनाओं और भविष्यवाणियों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी भविष्यवाणियों को तथ्य नहीं, बल्कि अटकलों के रूप में देखना चाहिए। फिर भी, वैश्विक तनाव के मौजूदा माहौल में ये चर्चाएं लोगों के बीच चिंता जरूर बढ़ा रही हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!