Boeing 787 प्लेन का उड़ान के बाद ही सिस्टम फेल, यात्रियों में मचा हड़कंप ! (Video)

London: ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 जो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट आई। विमान Boeing 787-8 Dreamliner (रजिस्ट्रेशन: G-ZBJG) को उड़ान भरते ही "फ्लैप एडजस्टमेंट फेल्योर" की समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे ही विमान ने रनवे 27R से उड़ान भरी और करीब 9,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, पायलट को पता चला कि फ्लैप्स (पंखों के पीछे के हिस्से जो लैंडिंग और टेकऑफ में मदद करते हैं) ठीक से काम नहीं कर रहे। इसे "फ्लैप एडजस्टमेंट फेल्योर" कहा जाता है। यह खराबी फ्लैप ड्राइव सिस्टम के टॉर्क ट्यूब्स, एक्ट्यूएटर्स या सेंसर में गड़बड़ी के कारण हो सकती है।

A British Airways Boeing 787-8 (reg: G-ZBJG) BA35 to Chennai was forced to return to London Heathrow shortly after takeoff from Runway 27R today, June 15. The aircraft leveled off around 9,000 feet before heading back.



