CBI का बड़ा एक्शन, 5 लाख रुपये घूस लेते CGST सुपरिटेंडेंट रंगे हाथ गिरफ्तार

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के एक अधीक्षक को एक निजी कंपनी से 98 लाख रुपये के कर की मांग की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्कः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के एक अधीक्षक को एक निजी कंपनी से 98 लाख रुपये के कर की मांग की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि मुंबई के सीजीएसटी-1 में अधीक्षक के पद पर तैनात अंकित अग्रवाल ने कंपनी से 20 लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने इसे घटाकर 17 लाख रुपये कर दिया और सोमवार को पांच लाख रुपये का तत्काल आंशिक भुगतान करने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के निदेशक ने सोमवार को सीबीआई से शिकायत की जिसके बाद एजेंसी ने मामला दर्ज कर उस स्थान पर जाल बिछाने की योजना बनाई जहां रिश्वत दी जानी थी।



सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘आरोपी अधीक्षक (सीजीएसटी) ने 26 नवंबर, 2025 को शिकायतकर्ता की कंपनी का ऑडिट किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने इस कंपनी के खिलाफ 98 लाख रुपये की मनगढंत कर मांग बनाने की धमकी दी थी और मामले को 'सुलझाने' के लिए 20 लाख रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे।''



प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई ने अग्रवाल को रिश्वत के आंशिक भुगतान के रूप में पांच लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उन्होंने कहा,‘‘सीबीआई ने मुंबई में आरोपी के आवास पर तलाशी ली जिसमें 18.30 लाख रुपये की अघोषित और बेहिसाबी नकदी बरामद हुई। तलाशी के दौरान अप्रैल 2025 की तारीख वाले 40.315 लाख रुपये की संपत्ति और जून 2024 की तारीख वाले 32.10 लाख रुपये की एक अन्य संपत्ति की खरीद के दस्तावेज भी मिले।''