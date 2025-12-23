1 रुपये में डेटा, कॉलिंग और SMS, BSNL का धमाकेदार ऑफर! जान लें क्या है आखिरी तारीख

Main Menu

क्रिसमस के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए ग्राहकों के लिए बेहद सस्ता और आकर्षक ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत सिर्फ 1 रुपये में पूरे 30 दिन तक 4G नेटवर्क की सुविधा मिल रही है।

नेशनल डेक्सः क्रिसमस के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए ग्राहकों के लिए बेहद सस्ता और आकर्षक ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत सिर्फ 1 रुपये में पूरे 30 दिन तक 4G नेटवर्क की सुविधा मिल रही है। आज के समय में इतनी कम कीमत पर मोबाइल सेवाएं मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है।

क्या है BSNL का क्रिसमस बोनांजा ऑफर

BSNL का यह क्रिसमस बोनांजा ऑफर खासतौर पर नए ग्राहकों के लिए लाया गया है। इसमें सिर्फ 1 रुपया देकर ग्राहक पूरे एक महीने तक BSNL की 4G सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध है। कंपनी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने 4G नेटवर्क की गुणवत्ता का अनुभव कराना है।

1 रुपये में क्या-क्या मिलेगा

इस सस्ते प्लान में ग्राहकों को कई फायदे दिए जा रहे हैं:

और ये भी पढ़े

  • रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा

  • पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग

  • हर दिन 100 मुफ्त SMS

अगर रोज का डेटा खत्म हो जाता है, तो इंटरनेट बंद नहीं होगा, बल्कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी।


सिम कार्ड और KYC की जानकारी

इस ऑफर के तहत BSNL नया सिम कार्ड भी मुफ्त दे रहा है। हालांकि, सिम लेने के लिए आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र जरूरी है। KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिम एक्टिवेट होगी। सिम एक्टिवेट होते ही 30 दिन की वैधता शुरू हो जाएगी।

पहले भी ला चुका है BSNL ऐसा ऑफर

BSNL इससे पहले भी ऐसे किफायती ऑफर ला चुका है। अगस्त में इसे फ्रीडम ऑफर के नाम से पेश किया गया था। बाद में दिवाली ऑफर भी लाया गया। BSNL का मानना है कि सस्ते और किफायती प्लान से नए ग्राहक जुड़ते हैं और अगर उन्हें नेटवर्क पसंद आता है, तो वे लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहते हैं।

इस ऑफर का फायदा कैसे लें

1 रुपये वाला यह ऑफर लेने के लिए:

  • अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या

  • अधिकृत रिटेल स्टोर पर जाएं

  • KYC दस्तावेज जमा करें

  • सिर्फ 1 रुपये में सिम कार्ड प्राप्त करें

ध्यान रहे, इस सिम को 5 जनवरी 2026 तक एक्टिवेट करना जरूरी है।

अधिक जानकारी कहां मिलेगी

ऑफर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप BSNL की आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाएं, या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क करें।

30 दिन बाद क्या होगा

30 दिन की वैधता खत्म होने के बाद ग्राहक BSNL के अन्य रिचार्ज प्लान में से कोई भी प्लान चुन सकते हैं। BSNL को उम्मीद है कि ग्राहक नेटवर्क और सर्विस से संतुष्ट होकर लंबे समय तक BSNL के साथ जुड़े रहेंगे।

