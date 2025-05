Covid-19: देश में पैर पसार रहा कोरोना, महाराष्ट्र में 43 नए केस; दो नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता

Edited By Pardeep,Updated: 25 May, 2025 10:31 PM

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार, एक ही दिन में 43 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 35 केस अकेले मुंबई से दर्ज किए गए। इससे महानगर में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बाकी 8 मामले राज्य के अन्य जिलों से रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और सभी संक्रमितों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।



मरीजों की देखभाल होम आइसोलेशन और अस्पतालों में की जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग नागरिकों को सावधानी बरतने, मास्क पहनने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, और बदलते वेरिएंट्स के कारण स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी है।



दो नए कोविड वेरिएंट्स की भारत में पहचान, WHO ने रखा ‘निगरानी’ की श्रेणी में

देशभर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बीच, दो नए वेरिएंट्स — NB.1.8.1 और LF.7 — ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय SARS-CoV-2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) की रिपोर्ट के अनुसार,

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन दोनों वेरिएंट्स को “Variants Under Monitoring (VUM)” की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि इन पर करीबी नजर रखी जा रही है, लेकिन इन्हें अभी तक "Variants of Concern (VOC)" या "Variants of Interest (VOI)" घोषित नहीं किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, एशिया के कुछ हिस्सों जैसे चीन में कोविड मामलों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे यही वेरिएंट्स हो सकते हैं।



देशभर में स्थिति: केरल सबसे आगे, बेंगलुरु में बुजुर्ग की मौत

भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा सक्रिय कोविड मामले केरल से सामने आए हैं, जहां मई महीने में 273 एक्टिव केस दर्ज किए गए। इसके अलावा: