भारतीय कंपनियां कोरोना के इलाज के लिए लगातार दवा बनाने की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं। भारत की प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने रेमडेसिविर के जेनेरिक संस्करण ’सिप्रेमी’ (Cipremi) की पेशकश की है, जिसे अमेरिकी दवा नियामक (USFDA) ने कोरोना के मरीजों को आपातकालीन स्थिति में देने की स्वीकृति दी है। C

