Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान; सैलरी में होगा इतना इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान; सैलरी में होगा इतना इजाफा

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 05:56 PM

da hike may be announced today here is how much salary will increase

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2% महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है।

DA Hike: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार हैं। वित्तीय विशेषज्ञों और हालिया रुझानों के अनुसार, सरकार आज महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान कर सकती है। यदि आज मुहर लगती है, तो यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका एरियर (Arrear) भी कर्मचारियों को मिलेगा। 

मार्च की अंतिम बैठक और समय का महत्व
इस घोषणा के लिए आज की तारीख रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं: 

  • पिछले कुछ वर्षों में मार्च के दूसरे या चौथे सप्ताह में ही DA संशोधनों को मंजूरी दी गई है (जैसे 28 मार्च 2025 और 12 मार्च 2024)। 
  • वित्तीय वर्ष के इस अंतिम महीने की यह संभवतः आखिरी कैबिनेट बैठक है, जिससे देरी की गुंजाइश कम है। 

वेतन वृद्धि का नया गणित: 60% की ओर कदम 
वर्तमान महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए सरकार द्वारा 2 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 

वर्तमान दर: 58% (बेसिक पे का) 

और ये भी पढ़े

प्रस्तावित दर: 60% 

इसके अलावा, चर्चा यह भी है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के बजाय एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकती है जहां कर्मचारियों का वेतन मुद्रास्फीति (Inflation) के आधार पर स्वतः (Automatically) बढ़ता रहे।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!