बड़ी खबर: क्या अब Google Pay और PhonePe से निकलेगा PF का पैसा? सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला

नेशनल डेस्क: इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। EPFO अगले 2 से 3 महीनों के भीतर UPI बेस्ड पीएफ निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर एक हाई-टेक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस नई सुविधा के बाद क्लेम प्रोसेस होने में लगने वाला समय लगभग खत्म हो जाएगा।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

अभी तक पीएफ एडवांस क्लेम के निपटारे में कम से कम 3 से 7 कामकाजी दिन लगते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के तहत:

खाताधारक सीधे UPI ऐप के जरिए निकासी की रिक्वेस्ट डाल सकेंगे।

ईपीएफओ का ऑटोमेटेड बैकएंड सिस्टम आधार और बैंक डिटेल्स को तुरंत वेरिफाई करेगा।

वेरिफिकेशन सफल होते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के जरिए पैसा सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

शुरुआत में सिर्फ BHIM ऐप पर मिलेगी सुविधा

ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों से शुरुआती चरण में यह सुविधा केवल सरकारी BHIM ऐप पर उपलब्ध होगी। बाद में इसे Google Pay,PhonePe और Paytm जैसे प्लेटफॉर्म्स तक विस्तार दिया जा सकता है।

निकासी की होगी एक तय लिमिट

RBI के नियमों और सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। UPI के जरिए निकासी के लिए एक अधिकतम सीमा (Limit) तय की जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। यह सुविधा विशेष रूप से बीमारी, शादी या बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी खर्चों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।