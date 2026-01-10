Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बड़ी खबर: क्या अब Google Pay और PhonePe से निकलेगा PF का पैसा? सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला

बड़ी खबर: क्या अब Google Pay और PhonePe से निकलेगा PF का पैसा? सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 06:01 PM

digital india pf withdrawal to become as easy as digital payments

इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। ईपीएफओ (EPFO) अगले 2 से 3 महीनों के भीतर UPI बेस्ड पीएफ निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर एक...

नेशनल डेस्क: इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। EPFO अगले 2 से 3 महीनों के भीतर UPI बेस्ड पीएफ निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर एक हाई-टेक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस नई सुविधा के बाद क्लेम प्रोसेस होने में लगने वाला समय लगभग खत्म हो जाएगा।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

अभी तक पीएफ एडवांस क्लेम के निपटारे में कम से कम 3 से 7 कामकाजी दिन लगते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के तहत:

  • खाताधारक सीधे UPI ऐप के जरिए निकासी की रिक्वेस्ट डाल सकेंगे।
  • ईपीएफओ का ऑटोमेटेड बैकएंड सिस्टम आधार और बैंक डिटेल्स को तुरंत वेरिफाई करेगा।
  • वेरिफिकेशन सफल होते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के जरिए पैसा सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

शुरुआत में सिर्फ BHIM ऐप पर मिलेगी सुविधा

ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों से शुरुआती चरण में यह सुविधा केवल सरकारी BHIM ऐप पर उपलब्ध होगी। बाद में इसे Google Pay,PhonePe और Paytm जैसे प्लेटफॉर्म्स तक विस्तार दिया जा सकता है।

PunjabKesari

निकासी की होगी एक तय लिमिट

RBI के नियमों और सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। UPI के जरिए निकासी के लिए एक अधिकतम सीमा (Limit) तय की जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। यह सुविधा विशेष रूप से बीमारी, शादी या बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी खर्चों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!