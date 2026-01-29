Main Menu

गुजरात की झांकी का जलवा, लगातार चौथे साल पॉपुलर चॉइस में नंबर-1

29 Jan, 2026

नेशनल डेस्क: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक बार फिर गुजरात का डंका बजा है। गुजरात की झांकी ‘स्वतंत्रता का मंत्र वंदेमातरम्’ ने देशवासियों का दिल जीतते हुए 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' (People's Choice Award) कैटेगरी में लगातार चौथे साल प्रथम स्थान हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने इस शानदार जीत पर सूचना विभाग को बधाई देते हुए इसे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रभक्ति का सम्मान बताया है। यहां इस ऐतिहासिक जीत की पूरी जानकारी दी गई है।


गुजरात की झांकी को मिला बंपर जनसमर्थन केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा MyGov पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन वोटिंग में गुजरात ने एकतरफा जीत दर्ज की। कुल मतों में से अकेले गुजरात को 43 प्रतिशत वोट मिले। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा जिसे मात्र 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। वोटिंग शुरू होने के पहले घंटे से लेकर अंत तक गुजरात लगातार पहले स्थान पर बना रहा।


क्या थी झांकी की थीम?
इस वर्ष गुजरात की झांकी ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदेमातरम्’ विषय पर आधारित थी। इसमें दो महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा गया। वंदे मातरम् गीत और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आजादी की लड़ाई में गुजरात के योगदान को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के आधुनिक मंत्र की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।

PunjabKesari

गुजरात की 'विजेता' परंपरा (2023-2026)
गुजरात ने पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में लगातार प्रथम स्थान पाकर कीर्तिमान स्थापित किया है:
2023: 'क्लीन-ग्रीन एनर्जी' झांकी (सौर ऊर्जा पर आधारित)।
2024: 'धोरडो - सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' झांकी।
2025: 'आनर्तपुर से एकतानगर' झांकी (विरासत से विकास)।
2026: 'स्वतंत्रता का मंत्र: वंदेमातरम्' झांकी।

सम्मान समारोह
आगामी 30 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री द्वारा गुजरात को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गुजरात सूचना विभाग के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत ने लगातार चार वर्षों तक देश की जनता का भरोसा जीता है।

