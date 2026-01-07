Main Menu

Heavy Rain Alert: अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ होगी भारी बारिश, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

उत्तर और पूर्वी भारत में कड़कड़ाती ठंड के बीच बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बने कम दबाव के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जनवरी को हल्की से मध्यम और 8 जनवरी को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। 11-12 जनवरी से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है।

नेशनल डेस्कः उत्तर और पूर्वी भारत में कड़कड़ाती ठंड के बीच बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बने कम दबाव के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जनवरी को हल्की से मध्यम और 8 जनवरी को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। 11-12 जनवरी से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। IMD ने अगले 4 दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

मौसम विभाग के अनुसार, 5 जनवरी को शाम 5.30 बजे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ। 6 जनवरी तक यह गहरे डिप्रेशन में बदल गया। यह सिस्टम 7 जनवरी को पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और मजबूत हो जाएगा। 8 जनवरी को भी इसके इसी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। कोमोरिन सागर और इसके आसपास के इलाकों, लक्षद्वीप और मध्य-पूर्वी अरब सागर पर वायुमंडलीय अस्थिरता बनी हुई है, जिससे इन क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीद है।

तमिलनाडु में मौसम 
7 जनवरी को तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ज्यादातर अंदरूनी जिलों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर सुबह हल्की धुंध भी रह सकती है। 8 जनवरी को बारिश की गतिविधि तेज होने की संभावना है। तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही अंदरूनी जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

भारी बारिश होने की आशंका
IMD ने मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर, पुदुकोट्टई और कराईकल में एक या दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा रामनाथपुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, अरियालुर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 10 जनवरी को तटीय जिलों में और अंदरूनी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक वाले तूफान की संभावना है।

12 जनवरी से मौसम में राहत
कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पुडुचेरी, चेन्नई, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर, अरियालुर, पेरम्बलूर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और कांचीपुरम में भारी बारिश होने की संभावना है। 11 और 12 जनवरी से बारिश धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, हालांकि उत्तरी तटीय और अंदरूनी जिलों में कुछ जगहों पर अभी भी भारी बारिश हो सकती है।


 

