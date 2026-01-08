Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: मौसम फिर दिखाएगा तेवर, 9, 10 और 11 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम फिर दिखाएगा तेवर, 9, 10 और 11 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 05:24 PM

imd 9 10 11 january multiple states rain himachal rain kerala rain

देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि 9, 10 और 11 जनवरी को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलने की भी आशंका...

नेशनल डेस्क: देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि 9, 10 और 11 जनवरी को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।

इस बार मानसून का सीजन देश के लिए काफी अच्छा रहा। कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई और कुछ जगहों पर रिकॉर्ड भी बने। माना जा रहा था कि मानसून के बाद बारिश थम जाएगी, लेकिन सर्दियों की शुरुआत के बावजूद कई क्षेत्रों में बादल लगातार बरस रहे हैं। जहां एक ओर ठंड बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर बारिश का सिलसिला भी जारी है। 2025 में अच्छी बारिश के बाद अब 2026 की शुरुआत में भी मौसम सक्रिय नजर आ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी ठंड, बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई थी और उसके बाद भी समय-समय पर वर्षा होती रही। इस समय राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है और जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

और ये भी पढ़े

केरल में फिर तेज़ होगा बारिश का दौर

केरल में मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश देखने को मिली थी और अब भी कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9, 10 और 11 जनवरी को राज्य में बारिश और तेज़ हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवाएं चलने की भी आशंका है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार देश के कई अन्य राज्यों में भी आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ सकता है।

  • तमिलनाडु और कर्नाटक में 9 से 11 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है।

  • उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में रुक-रुककर बारिश के साथ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

  • तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।

  • लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज़ बारिश का अलर्ट है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं के कारण नुकसान की आशंका को देखते हुए सतर्कता बेहद ज़रूरी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!