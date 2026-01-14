Main Menu

    3. | Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटों में होगी भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का Red Alert

Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटों में होगी भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का Red Alert

14 Jan, 2026 06:25 PM

देशभर में इस समय हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कंपकंपाने वाली ठंड के बीच खबर सामने आई है कि अगले 72 घंटें यानि की 15, 16 और 17 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। IMD ने इन तीन दिनों के लिए केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ...

Heavy Rain Alert: देशभर में इस समय हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कंपकंपाने वाली ठंड के बीच खबर सामने आई है कि अगले 72 घंटें यानि की 15, 16 और 17 जनवरी को जमकर बादल बरसेंगे। IMD ने इन तीन दिनों के लिए केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ दक्षिण और तटीय भारत में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिण भारत में फिर सक्रिय हुआ मौसम

इन राज्यों में भी बरसेगा पानी

तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात किसानों की चिंता बढ़ा सकती है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट है। द्वीप समूहों (अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप) और केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, कराईकल) में भी अगले 72 घंटे भारी रहने वाले हैं।

 

 

