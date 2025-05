पाकिस्तान का आरोप: भारत ने इजराइली ड्रोन से किया हमला, एक नागरिक की मौत व 4 सैनिक घायल (Video)

International Desk: भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसने इजराइली ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के विभिन्न शहरों पर ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि गुरुवार को लाहौर में हुए एक ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सेना के चार जवान घायल हो गए और मियानों में एक नागरिक की जान चली गई। चौधरी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला, चकवाल, मियानों, चोर और अन्य इलाकों में कुल 12 भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है।

India has used Israeli-made Harop drones to hit Karachi and other Pakistani cities, claims PAK Army pic.twitter.com/4zSrEFfk0V — Shashank Mattoo (@MattooShashank) May 8, 2025