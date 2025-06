Indore Couple Missing: बड़ा खुलासा: 30 मिनट तक चला मौत का खेल, सोनम को लेकर पुलिस को मिला अहम सुराग

नेशनल डेस्क: इंदौर के नवविवाहित दंपती राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का हनीमून एक रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली वारदात में बदल गया है। मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने गए कपल की कहानी अब एक बड़े आपराधिक मामले में तब्दील हो चुकी है। जहां राजा की दर्दनाक हत्या हो चुकी है, वहीं सोनम की तलाश में जुटी पुलिस को एक अहम सुराग मिला है।

आखिरी कॉल के बाद गायब, GPS से खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, राजा और सोनम ने आखिरी बार दोपहर करीब 1:15 बजे अपने परिजनों से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद उनकी स्कूटी पर लगे GPS से पता चला कि दोपहर 2 बजे उनकी गाड़ी एकदम रुक गई। उनकी स्कूटी पर लगे GPS से जो जानकारी सामने आई, वह चौंकाने वाली थी। दोपहर ठीक 2 बजे वाहन की गति अचानक शून्य हो गई, और उसी क्षण से राजा और सोनम दोनों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। जांच में जुटी पुलिस टीमों का मानना है कि दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच किसी सुनसान इलाके में कपल पर बदमाशों ने हमला किया। प्रारंभिक अंदाज़ा है कि लूटपाट का विरोध करने पर राजा की हत्या कर दी गई, जबकि सोनम को जबरन अगवा कर लिया गया।

#WATCH | Shillong, Meghalaya: On the case of the missing Indore couple, Chief Minister Conrad K Sangma says, "One person has been murdered and another is missing. This is a very unfortunate incident. We have never seen such an incident before in Meghalaya... This is a very… pic.twitter.com/noQmfhW9oh — ANI (@ANI) June 5, 2025