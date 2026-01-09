Daily horoscope : आज इन राशियों का दिन रहेगा शानदार
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Jan, 2026 08:25 AM
मेष : शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं, इसलिए उनसे फासला रखना हितकर रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
वृष: संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी और उसका पॉजिटिव रुख आपके किसी बिगड़े काम को संवारने में बड़ा हैल्पफुल हो सकता है।
मिथुन: किसी अदालती काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात ध्यान से सुनेंगे।
कर्क: किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा।
सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, कोशिशों इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुओं को परहेज के साथ यूज करें।
तुला: ध्यान रखें कि उलझनों के कारण आपका कोई बना बनाया काम न उखड़-बिगड़ जाए, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
वृश्चिक: सितारा आमदन के लिए अच्छा, कारोबारी कामों के लिए आप जो भागदौड़ करेंगे, उसका फेवरेवल नतीजा मिलेगा।
धनु : राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, अफसर आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, शत्रु कमजोर रहेंगे।
मकर: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने तथा कथा-वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में रुचि बढ़ेगी।
कुंभ: सितारा सेहत के लिए कमजोर, इसलिए खान-पान सजग रहकर करें, मन भी उदास-परेशान सा रहेगा।
मीन : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा, मान-यश की भी प्राप्ति।