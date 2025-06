कनाडा पहुंचे  PM मोदी पर ‘हमले’ की साजिश: प्रधानमंत्री व तिरंगे का अपमान देख भड़का सिख समुदाय (Video)

International Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान कैलगरी शहर में सैकड़ों खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भीड़ PM मोदी के काफिले पर ‘हमलावर’ रणनीति अपनाने के इरादे से एकत्रित हुई थी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे भारतीय समुदाय खासकर सिखों में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है।

Khalistanis have a MASSIVE convoy on its way to AMBUSH Indian PM Modi at the G7.



Does Canada even have enough security to prevent this from going off the rails?



Will their bank accounts be frozen? pic.twitter.com/i4GMN0D7Fx — Bruce (@bruce_barrett) June 16, 2025