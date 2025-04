LIC policy: LIC की इस स्कीम में पैसा ही पैसा, प्रीमियम सिर्फ 4 साल और पाएं 1 करोड़!

नेशनल डेस्क: अगर आप चाहते हैं कि आपका निवेश न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि समय-समय पर आपको शानदार रिटर्न भी मिले – और वो भी बिना किसी जोखिम के – तो LIC की ‘जीवन शिरोमणि पॉलिसी’ आपके लिए ही बनी है। यह पॉलिसी आम स्कीम्स से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये हाई-नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यानी जो लोग बड़े लेवल पर निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉलिसी एक दमदार विकल्प बनकर उभरी है।

यह एक गैर-लिंक्ड (Non-linked), इंडिविजुअल, सेविंग्स विद लाइफ कवर प्लान है। यानी इसका शेयर मार्केट से कोई लेना-देना नहीं है और आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसके साथ-साथ जीवन बीमा का सुरक्षा कवच भी साथ मिलता है।

LIC’s Jeevan Shiromani, a premium policy that combines protection, savings, attractive returns and medical cover - with inbuilt benefit for 15 critical illnesses. To Know more: https://t.co/RzWz12e2Ko pic.twitter.com/PJ2CgUaTds — LIC India Forever (@LICIndiaForever) January 7, 2019