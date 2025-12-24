New Ration Card: Ration Card की फटने-गलने की परेशानी खत्म, आ गया नया स्मार्ट PVC कार्ड, जानें कैसे बनवाएं

Main Menu

24 Dec, 2025

नेशनल डेस्क: अगर आप भी उस पुरानी राशन कार्ड की किताब के फटने या गलने से परेशान हैं, तो अब वक्त है उसे 'डिजिटल अवतार' देने का। जिस तरह आपका आधार कार्ड या एटीएम कार्ड आपके बटुए में सुरक्षित रहता है, अब आपका राशन कार्ड भी वैसा ही स्मार्ट बन सकता है। सरकार की 'Mera Ration' पहल ने अब इसे कागज से निकालकर आपके मोबाइल और प्लास्टिक कार्ड (PVC) तक पहुंचा दिया है।

Ration Card की 'किताब' को कहें अलविदा: अब जेब में रखें स्मार्ट PVC कार्ड, फटने-गलने का झंझट खत्म

पुराने कागज वाले राशन कार्ड को संभालना एक बड़ी चुनौती है। अक्सर इस्तेमाल के दौरान यह फट जाता है या इसकी लिखावट मिट जाती है। लेकिन अब आप इसे डिजिटल रूप में डाउनलोड कर किसी भी नजदीकी सेंटर से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट करवा सकते हैं। यह न केवल दिखने में आधुनिक है, बल्कि सालों-साल खराब भी नहीं होता।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: कैसे पाएं अपना ई-राशन कार्ड?
डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल है और आप इसे घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं:

App इंस्टॉल करें: सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से 'Mera Ration' ऐप डाउनलोड करें।

login process: ऐप खोलें और 'Beneficiaries Users' विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर डालें और कैप्चा भरकर सबमिट करें।

OTP Verification: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करते ही आप सुरक्षित रूप से लॉगइन हो जाएंगे।

कार्ड देखें: होम स्क्रीन पर आपको आपका डिजिटल राशन कार्ड दिखाई देगा। इसमें एक तरफ मुखिया की जानकारी और दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों का विवरण होगा।

डाउनलोड करें: कार्ड के पास दिए गए 'Download' बटन पर क्लिक करें। यह आपके फोन में PDF फाइल के रूप में सेव हो जाएगा।

PVC कार्ड में कैसे बदलें?
ध्यान दें कि सरकार फिलहाल केवल डिजिटल कॉपी (Soft Copy) उपलब्ध कराती है। इसे प्लास्टिक कार्ड बनाने के लिए:

डाउनलोड की गई PDF फाइल को लेकर किसी भी कंप्यूटर कैफे या फोटो स्टूडियो पर जाएं।

उन्हें इसे PVC (प्लास्टिक) कार्ड पर प्रिंट करने को कहें।

यह बिल्कुल आपके आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा मजबूत और वाटरप्रूफ होगा।

नया सिस्टम: अब पेन से एंट्री की जरूरत नहीं

पुराने राशन कार्ड में डीलर पेन से अनाज की मात्रा दर्ज करता था, जिसमें गड़बड़ी की आशंका रहती थी। अब पूरी प्रक्रिया हाई-टेक हो गई है:-

POS मशीन: जैसे ही आप राशन लेते हैं, डीलर अपनी मशीन में आपकी जानकारी दर्ज करता है।

रियल-टाइम अपडेट: आपके द्वारा लिए गए राशन की मात्रा, तारीख और कीमत तुरंत सरकारी सर्वर पर अपडेट हो जाती है।

ऐप में हिस्ट्री: आपने कब और कितना राशन लिया, इसकी पूरी जानकारी आप खुद अपने 'Mera Ration' ऐप में चेक कर सकते हैं।

