मेस्सी का गोल और सड़क पर लहराती बाइक, चर्चा में पुलिस का ट्वीट...खूब हो रहा वायरल

नेशनल डेस्क: महान फुटबॉलर लियोनेल आंद्रेस मेस्सी की बदौलत अर्जेंटीना ने रविवार को फीफा विश्व कप 2022 (FIFA world cup 2022) के रोमांचक फाइनल में फ्रांस को 3-3 (शूटआउट 4-2) से हराकर 36 साल बाद विश्व विजेता का खिताब हासिल कर लिया। अर्जेंटीना की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया और इस पर खूब सारे मीम्स भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फुटबॉल मैच को लेकर एक मीम बनाया है, जो काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, यूपी पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए वीडियो के दो क्लिप शेयर किए हैं। एक में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के मुकाबले को दिखाया है जिसमें मेस्सी गोल कर रहे तो दूसरी क्लिप में कुछ लड़के बाइक पर स्टंट मारते दिख रहे हैं। लड़क बाइक को लहराते हुए जिगजैग में चला रहे हैं। जैसे ही मेस्सी गोल मारते हैं पूरा स्टेडियम झूम उठता है, वहीं दूसरी तरफ लड़के एक ऑटो को ओवरटेक करने के चक्कर में दीवार से जा टकराते हैं और गिर जाते हैं।

दोनों वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस ने लिखा, 'Messi(ng) up with traffic laws can lead to a self goal. Follow the goal post of #roadsafety! यानि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से सेल्फ गोल हो सकता है, ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहे। यूपी पुलिस के इस ट्वीट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और तारीफ के पूल बांध रहे हैं।