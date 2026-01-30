Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही नकारात्मक-हिंसक ताकतों को हराया जा सकता: अखिलेश यादव

गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही नकारात्मक-हिंसक ताकतों को हराया जा सकता: अखिलेश यादव

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 01:27 PM

negative and violent forces can only be defeated by activating gandhian ideology

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही ‘‘नकारात्मक-हिंसक ताकतों' को...

नेशनल डेस्क: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही ‘‘नकारात्मक-हिंसक ताकतों'' को हराया जा सकता है।

PunjabKesari

अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘गांधी जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन'' उन्होंने कहा, ‘‘गांधी जी के सत्य पर अडिग विश्वास; मानवता के स्नेह सूत्र सहिष्णुता, अहिंसा, दया, करुणा और सौहार्द के सिद्धांतों वाली अमर गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही उन नकारात्मक-हिंसक ताकतों को बेनकाब और परास्त किया जा सकता है जो अब भी नये मुखौटे लगाकर हमारे देश और समाज के लिए घातक बनी हुई हैं।'' महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!