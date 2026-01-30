गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही नकारात्मक-हिंसक ताकतों को हराया जा सकता: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही ‘‘नकारात्मक-हिंसक ताकतों' को...

नेशनल डेस्क: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही ‘‘नकारात्मक-हिंसक ताकतों'' को हराया जा सकता है।







अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘गांधी जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन'' उन्होंने कहा, ‘‘गांधी जी के सत्य पर अडिग विश्वास; मानवता के स्नेह सूत्र सहिष्णुता, अहिंसा, दया, करुणा और सौहार्द के सिद्धांतों वाली अमर गांधीवादी विचारधारा को सक्रिय करने से ही उन नकारात्मक-हिंसक ताकतों को बेनकाब और परास्त किया जा सकता है जो अब भी नये मुखौटे लगाकर हमारे देश और समाज के लिए घातक बनी हुई हैं।'' महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।