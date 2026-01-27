Rain in 12 states: शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अगले 24 घंटों में 12 राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू

Edited By Anu Malhotra, Updated: 27 Jan, 2026 07:45 PM

उत्तर भारत के आसमान पर एक शक्तिशाली 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) सक्रिय हो गया है, जिसका असर अगले 24 घंटों में देश के 12 राज्यों में साफ़ दिखाई देगा। मौसम विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, मैदानों में पानी बरसेगा, पत्थर (ओले) गिरेंगे...

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत के आसमान पर एक शक्तिशाली 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) सक्रिय हो गया है, जिसका असर अगले 24 घंटों में देश के 12 राज्यों में साफ़ दिखाई देगा। मौसम विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, मैदानों में पानी बरसेगा, पत्थर (ओले) गिरेंगे और पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछेगी।

किन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले एक दिन के भीतर निम्नलिखित इलाकों में मौसम काफी खराब रह सकता है:-

कोहरा और कड़ाके की ठंड

बारिश के साथ-साथ कोहरे का सितम भी जारी रहेगा:-

घना कोहरा: 28 से 30 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल में सुबह के वक्त दृश्यता (Visibility) बहुत कम रहेगी। यूपी, बिहार और राजस्थान में भी रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान: राजस्थान का अलवर 4.5°C के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। पंजाब और हरियाणा में भी पारा 5 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे गलन बढ़ गई है।

क्या आगे राहत मिलेगी?

मौसम विभाग की मानें तो फरवरी की शुरुआत भी भीगी हुई हो सकती है:-