प्रधानमंत्री ने पाखंड से भरा हुआ 'देश के नाम संदेश' दिया: कांग्रेस

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के हर सत्र की तरह इस बार भी पाखंड से भरा "देश के नाम संदेश" दिया है। बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के हर सत्र की तरह इस बार भी पाखंड से भरा "देश के नाम संदेश" दिया है। बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकल रहा है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय व्यवधान खड़े करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है।

प्रधानमंत्री के बयान के बाद महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, "वह (प्रधानमंत्री) राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए न तो सर्वदलीय बैठकों को बुलाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। वह आख़िरी समय में विधेयक पेश कराएंगे और आवश्यक विधायी जांच-पड़ताल के बिना उन्हें संसद में बुलडोजर से पास करवा लेंगे।" उन्होंने कहा, ‘‘वह संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं का जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में चुनावी रैली जैसे भाषण देंगे। हर सत्र की शुरुआत से पहले वह संसद को पृष्ठभूमि बनाकर अपना हमेशा की तरह पाखंड से भरा हुआ ‘देश के नाम संदेश' देंगे।'' उन्होंने कटाक्ष किया, ‘‘आज का प्रदर्शन उसी सिलसिले की एक कड़ी है।''