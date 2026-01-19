Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटों के अंदर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू, IMD ने दी चेतावनी

Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटों के अंदर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू, IMD ने दी चेतावनी

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 05:58 PM

rain punjab next 72 hours rain imd rain warning

इस साल का मौसम चक्र काफी हैरान करने वाला रहा है। पहले उम्मीद से कहीं ज्यादा मानसूनी बारिश हुई और अब कड़ाके की ठंड के बीच बेमौसम बरसात का खतरा मंडरा रहा है। आमतौर पर सर्दियों में आसमान साफ रहता है, लेकिन मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 72...

नेशनल डेस्क:  इस साल का मौसम चक्र काफी हैरान करने वाला रहा है। पहले उम्मीद से कहीं ज्यादा मानसूनी बारिश हुई और अब कड़ाके की ठंड के बीच बेमौसम बरसात का खतरा मंडरा रहा है। आमतौर पर सर्दियों में आसमान साफ रहता है, लेकिन मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटों के भीतर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है।

उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, जिनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, वहां 22 जनवरी से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। इन राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बादलों के बरसने के साथ-साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ सकती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में तीन दिनों तक भारी बारिश 
वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी अगले तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश के साथ-साथ बर्फबारी भी होगी। विभाग ने सावधान किया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं, जो यात्रा करने वालों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं।

दक्षिणी हिस्से भी अगले 72 घंटों तक जोरदार बारिश
देश के दक्षिणी हिस्से भी इस बदलाव से अछूते नहीं रहेंगे। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ-साथ अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी अगले 72 घंटों तक जोरदार बारिश होने का अनुमान है। कुल मिलाकर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगले तीन दिन मौसम के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!