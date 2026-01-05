Main Menu

Ration Card Update: बिना e-KYC के रुक सकता है राशन, जानिए घर बैठे और ऑफलाइन अपडेट करने का आसान तरीका

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 12:45 PM

ration supply may be stopped without e kyc learn the easy way to it from

अगर आप राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी या मुफ्त अनाज का लाभ लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी है।

नेशनल डेस्क: अगर आप राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी या मुफ्त अनाज का लाभ लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी है। तय समय पर e-KYC नहीं कराने पर हर महीने मिलने वाला राशन रुक सकता है।

सरकार के नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड की e-KYC हर 5 साल में एक बार कराना जरूरी होगा। बहुत से लोगों ने आखिरी बार यह प्रक्रिया साल 2013 या उससे पहले पूरी की थी। ऐसे में उनके लिए अब e-KYC अपडेट करना जरूरी हो गया है। राहत की बात यह है कि इसके लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह काम घर बैठे ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

घर बैठे कैसे करें राशन कार्ड की e-KYC
राशन कार्ड की e-KYC अब स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में Mera KYC और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलने के बाद अपनी लोकेशन सेट करें और आधार नंबर के साथ कैप्चा भरें। इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करें।

वेरिफिकेशन पूरा होते ही स्क्रीन पर आधार से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी। यहां Face e-KYC के विकल्प पर क्लिक करें। फोन का कैमरा खुलेगा, जिसमें अपनी साफ फोटो लें। फोटो सही आने पर सबमिट करें। इसके साथ ही आपके राशन कार्ड की e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

e-KYC स्टेटस ऐसे करें चेक
अगर आपने e-KYC कर ली है और यह जानना चाहते हैं कि प्रक्रिया सफल रही या नहीं, तो इसके लिए भी आसान तरीका है। Mera KYC ऐप में जाकर लोकेशन, आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर e-KYC का स्टेटस दिखेगा। अगर वहां Y लिखा हो, तो e-KYC पूरी हो चुकी है। वहीं N दिखने का मतलब है कि प्रक्रिया अभी पेंडिंग है।

ऑफलाइन e-KYC का विकल्प भी मौजूद
अगर मोबाइल ऐप से e-KYC करने में परेशानी आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑफलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए नजदीकी राशन दुकान (FPS) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं। अपने साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूर ले जाएं। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर देंगे। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि समय पर e-KYC नहीं कराने पर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना e-KYC अपडेट करवा लें।

