SBI ग्राहकों को बड़ा झटका, अब ATM से पैसा निकालना होगा महंगा और बैलेंस चेक करने पर लगेगी इतनी फीस

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 12:43 PM

sbi customers alert atm withdrawals and balance check fees increased

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ATM ट्रांजैक्शन और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अब फ्री लिमिट खत्म होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर 23 रुपये (GST समेत) और बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट पर 11 रुपये (GST समेत) शुल्क...

नेशनल डेस्क : अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। बैंक ने अपने ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव किया है। अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (जैसे बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट) पर शुल्क बढ़ा दिया गया है।

नए चार्जेस कितने हैं?

  • दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर फ्री लिमिट के बाद अब 23 रुपये (GST समेत) देना होगा।
  • बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 11 रुपये (GST समेत) लगेंगे।

पहले यह शुल्क क्रमशः 21 रुपये और 10 रुपये था।

कौन से अकाउंट्स पर लागू नहीं होंगे बदलाव?

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट, SBI ATM का इस्तेमाल करने वाले SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स और किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट पर यह नया चार्ज लागू नहीं होगा।

बदलाव क्यों किए गए?

SBI ने यह कदम इंटरबैंक एक्सचेंज फीस में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के कारण उठाया है। नए नियमों के तहत, SBI के सेविंग्स अकाउंट धारकों को पहले की तरह दूसरे बैंकों के ATM पर हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते रहेंगे। इस लिमिट के बाद हर कैश विदड्रॉल पर 23 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये देना होंगे।

ग्राहकों के लिए असर

जो लोग अक्सर ATM का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। बैंक ने लंबी कतारों से बचने और सुविधाजनक ट्रांजैक्शन के लिए ATM इस्तेमाल बढ़ाने वालों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है। ऐसे में, SBI ग्राहक अपनी ATM ट्रांजैक्शन लिमिट और शुल्क के बारे में पहले से जागरूक रहें।

