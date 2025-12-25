सिंगापुर के हिंदू बोर्ड की कमान महिला नेता के हाथ, सरोजिनी पद्मनाथन बनीं CEO

सिंगापुर के हिंदू एंडावमेंट्स बोर्ड (HEB) ने अनुभवी प्रशासक सरोजिनी पद्मनाथन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। 40 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव वाली पद्मनाथन हिंदू मंदिरों, भारतीय संस्कृति और सामुदायिक कल्याण से जुड़े कार्यों को नई दिशा...

International Desk: सिंगापुर के हिंदू बोर्ड में मंदिरों और भारतीय संस्कृति के प्रबंधन के लिए एक अनुभवी महिला नियुक्त सिंगापुर, 25 दिसंबर (भाषा) सिंगापुर में प्रमुख हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करने वाली एक वैधानिक संस्था, हिंदू एंडावमेंट्स बोर्ड (एचईबी) ने जन सेवा को समर्पित एक अनुभवी नेता को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सरोजिनी पद्मनाथन को बुधवार को एचईबी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अपने 40 वर्षों के शानदार करियर में उन्होंने 1990 के दशक में अस्पतालों के पुनर्गठन और कोविड-19 महामारी के दौरान संगठनात्मक मजबूती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और हेल्थ साइंसेज अथॉरिटी में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया, जहां उन्होंने चिकित्सा, नर्सिंग और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यबल विकास का नेतृत्व किया। साप्ताहिक ‘टैब्लॉइड' (लघुपत्र) ‘तबला!' के अनुसार, 57 वर्षीय पद्मनाथन इससे पहले एचईबी की वित्त सदस्य रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने वित्तीय प्रशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बोर्ड के संचालन से गहरे से जुड़ी रहीं।

इसमें इसके चार मंदिर, एक पुनर्वास केंद्र और धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 1968 में स्थापित एचईबी ने कहा, ‘‘उनका नेतृत्व अनुभव और मजबूत प्रशासनिक पृष्ठभूमि उन्हें बोर्ड की समुदाय-केंद्रित पहलों का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त बनाती है।'' पद्मनाथन जीवगंथ अरुमुगम का स्थान लेंगी, जो सितंबर 2024 से इस पद पर कार्यरत थे। हिंदू एंडावमेंट्स बोर्ड सिंगापुर के प्रमुख हिंदू मंदिरों - जैसे श्री मरिअम्मन मंदिर और श्री शिवन मंदिर का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, यह संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय समुदाय के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों की भी देखरेख करता है।