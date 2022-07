कांग्रेस नेता के ‘राष्ट्रपत्नी’ बोलने पर संसद में गरजने के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलीं स्मृति ईरानी, कहा- मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ईरानी ने ट्वीट किया, राज्य मंत्री के साथ भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईरानी ने ऐसे समय में मुर्मू से मुलाकात की है, जब संसद में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गयी एक विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस आमने-सामने है।

Had the privilege of calling upon the Honourable President of India Droupadi Murmu Ji along with MOS @DrMunjparaBJP Ji & @johnbarlabjp Ji. pic.twitter.com/TewSJUWiqT