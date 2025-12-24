Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बीच समुद्र में अचानक पलटी नाव, कुछ ही सेकंड में पानी में गिरे कई मजदूर, Video वायरल

बीच समुद्र में अचानक पलटी नाव, कुछ ही सेकंड में पानी में गिरे कई मजदूर, Video वायरल

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 10:05 PM

the boat suddenly capsized in the middle of the sea

गुजरात के सूरत शहर में स्थित मगदल्ला बीच पर गुरुवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। एक विदेशी जहाज से कोयला लेकर जेट्टी की ओर जा रही छोटी नाव अचानक बीच समुद्र में पलट गई।

नेशनल डेस्कः गुजरात के सूरत शहर में स्थित मगदल्ला बीच पर गुरुवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। एक विदेशी जहाज से कोयला लेकर जेट्टी की ओर जा रही छोटी नाव अचानक बीच समुद्र में पलट गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कोयले से भरी नाव महज 5 सेकंड के अंदर समुद्र की तेज लहरों में उलट जाती है।

कैसे हुआ हादसा?

आमतौर पर बड़े विदेशी जहाज खुले समुद्र में लंगर डालते हैं और वहां से छोटी नावों के जरिए कोयला किनारे तक पहुंचाया जाता है। गुरुवार दोपहर को भी ऐसा ही नियमित ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान, या तो नाव पर जरूरत से ज्यादा कोयला लाद दिया गया या फिर समुद्र में अचानक तेज करंट और ऊंची लहरें उठ गईं, जिसकी वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।

जान बचाने के लिए समुद्र में गिरे मजदूर

नाव के पलटते ही उसमें सवार करीब 5 मजदूर सीधे समुद्र के पानी में जा गिरे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मजदूर अपनी जान बचाने के लिए पानी में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कुछ पल के लिए हालात बेहद डरावने हो गए थे।

दूसरी नावों ने बचाई जान

हादसे के समय आसपास अन्य छोटी नावें भी मौजूद थीं। जैसे ही दूसरी नावों के चालकों ने इस दुर्घटना को देखा, उन्होंने तुरंत टाइम सिग्नल (आपात संकेत) का इस्तेमाल किया और बिना देर किए समुद्र में गिरे मजदूरों को खींचकर दूसरी नाव में सुरक्षित निकाल लिया। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था। राहत की बात यह रही कि सभी पांचों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया।

सारा कोयला समुद्र में डूबा

हालांकि इस हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नाव में लदा कीमती कोयला और अन्य सामान समुद्र के गहरे पानी में डूब गया। बाद में पलटी हुई नाव को किनारे तक लाया गया।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के वायरल वीडियो के बाद समुद्री ऑपरेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिलती, तो यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!