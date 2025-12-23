यूपी: अजमेर से नेपाल जा रही वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, चीख-पुकार के बीच छलांग मार लोगों ने बचाई जान

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फ़िरोज़ाबाद के पास अजमेर से नेपाल जा रही एक वॉल्वो बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि आग की लपटें फैलने से पहले ही यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे पर बसों का सफर लगातार सवालों के घेरे में आता जा रहा है। आए दिन सामने आ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। ताजा मामला फिरोजाबाद जिले का है, जहां मंगलवार शाम आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। पोल नंबर 76 के पास अजमेर से नेपाल जा रही एक वॉल्वो बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में सवार यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

अजमेर से नेपाल जा रही वॉल्वो बस में लगी आग

मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार से जा रही एक वॉल्वो बस में अचानक आग लग गई। बस अजमेर से नेपाल जा रही थी। आग लगते ही बस से धुआं और लपटें उठने लगीं, जिसे देखकर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए यात्रियों ने बिना देर किए बस से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई।

फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही फिरोजाबाद जिले की फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

अग्निशमन अधिकारी ने बताई आग लगने की वजह

अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अजमेर शरीफ से नेपाल जा रही बस में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर भेजी गईं। चार फायर टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हालिया हादसे ने बढ़ाई चिंता

गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस-वे पर गंभीर हादसे सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 12 यात्रियों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जबकि 7 यात्रियों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस हादसे में कुल 19 यात्रियों की जान गई थी। इनमें से 15 शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया था, जिसके लिए डीएनए सैंपल लिए गए थे। अब तक 9 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 6 की पहचान अभी बाकी है।