PSEB विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर: 2026-27 सत्र में बदलेंगी किताबें, सूची जारी

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश

पंजाब डेस्क: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार कुछ कक्षाओं और विषयों की किताबें बदली जा रही हैं। हालांकि नई पुस्तकें तैयार होने तक फिलहाल स्कूलों में पुरानी पाठ्य-पुस्तकों से ही पढ़ाई जारी रहेगी।

बोर्ड ने बताया है कि नई किताबें एससीईआरटी (SCERT) पैटर्न के अनुसार तैयार की जा रही हैं। जारी सूची के अनुसार दूसरी कक्षा की पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी विषय की नई पुस्तकें निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, उद्यमिता (Entrepreneurship) से जुड़ी स्टूडेंट वर्कबुक और टीचर मैनुअल सहित कुछ अन्य विषयों की किताबों में भी बदलाव किया जा रहा है।

PSEB ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई पुस्तकें आधिकारिक रूप से लागू नहीं होतीं, तब तक मौजूदा किताबों से ही पढ़ाई करवाई जाए। साथ ही बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 के पुराने स्टॉक की पुस्तकों की नई सप्लाई न की जाए, क्योंकि संबंधित विषयों की किताबें सत्र 2026-27 से बदली जानी हैं। बोर्ड के इन निर्देशों के बाद स्कूल प्रबंधन और अध्यापकों को नई पुस्तकों को लेकर केवल आधिकारिक सूचना का ही पालन करने को कहा गया है।