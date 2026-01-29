शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 221 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,418 के स्तर पर बंद

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jan, 2026 03:33 PM
मुंबईः शेयर बाजार में आज यानी 29 जनवरी को उतार-चढ़ाव जारी रहा। सेंसेक्स करीब 221 अंक की तेजी के साथ 82,566 के स्तर पर आ गया। निफ्टी में भी करीब 76 अंक की तेजी रही, ये 25,418 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि आज ऑटो, FMCG और IT शेयर्स में गिरावट है।
ग्लोबल मार्केट मे तेजी
- एशियाई बाजारों में कोरिया का कोस्पी 0.79% बढ़कर 5,210 पर और जापान का निक्केई इंडेक्स 0.17% चढ़कर 53,448 पर कारोबार कर रहा है।
- हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.54% चढ़कर 27,976 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 4,147 पर फ्लैट कारोबार कर रहा है।
- 28 जनवरी को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 0.02% चढ़कर 49,015 पर बंद हुआ। नैस्डेक इंडेक्स 0.17% ऊपर और S&P 500 0.08% गिरकर बंद हुआ।
कल बाजार में रही थी तेजी
इससे पहले कल यानी 28 जनवरी को शेयर बाजार में तेजी रही थी। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,344 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 167 अंक चढ़ा, ये 25,342 के स्तर पर बंद हुआ था।