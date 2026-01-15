आज का पंचांग- 15 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 15 Jan, 2026 07:24 AM

Aaj Ka Panchang: 15 जनवरी 2026, वीरवार माघ कृष्ण तिथि द्वादशी (रात 8.17 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 2, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 25 (पौष), हिजरी साल 1447

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 2, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 25 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 25, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.43 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: ज्येष्ठा (15-16 मध्य रात 5.48 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मूला, योग: वृद्धि (रात 8.38 तक) तथा तदोपरांत योग ध्रुव, चंद्रमा: वृश्चिक राशि पर (15-16 मध्य रात 5.48 तक) तथा तदोपरांत धनु राशि पर प्रवेश करेग, 15-16 मध्य रात 5.48 तक जन्मे बच्चे को ज्येष्ठा नक्षत्र की तथा तदोपरांत मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: तिल द्वादशी, सेना दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा ‌‌‌वृश्चिक में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में