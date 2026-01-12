आज का पंचांग- 12 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 12 Jan, 2026 07:16 AM

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 12 जनवरी 2026, सोमवार माघ कृष्ण तिथि नवमी (दोपहर 12.43 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 29, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 22 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 22, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.41 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: स्वाति (रात 9.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र विशाखा, योग: धृति (सायं 6.12 तक) तथा तदोपरांत योग शूल, चंद्रमा: तुला राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा प्रारंभ (12-13 मध्य रात 2.01 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: स्वामी विवेकानंद जयन्ती, राष्ट्रीय युवा दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌तुला में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

