आज का पंचांग- 12 जनवरी, 2026

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 07:16 AM

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 12 जनवरी 2026, सोमवार माघ कृष्ण तिथि नवमी (दोपहर 12.43 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 29, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 22 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 22, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.41 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: स्वाति (रात 9.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र विशाखा, योग: धृति (सायं 6.12 तक) तथा तदोपरांत योग शूल, चंद्रमा: तुला राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा प्रारंभ (12-13 मध्य रात 2.01 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: स्वामी विवेकानंद जयन्ती, राष्ट्रीय युवा दिवस। 

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में
चन्द्रमा ‌‌‌तुला में 
मंगल धनु में
बुध धनु  में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

